譚惠珠：容港審案勿視當然 梁家傑：狐假虎威字字歪理

徐澤撰文駁李國能：司法機構非獨立之國

另外，終審法院首任首席法官李國能早前發表聲明，稱特首有權指定若干法官審理涉危害國家安全的案件，會損害司法獨立。全國港澳研究會會長徐澤（圖）在今日的《明報》發表文章，指李國能及其響應者「提出了一些違反《基本法》的觀點」，文中提及，司法獨立應是指法官獨立審判案件，不受任何個人、機構的干涉，但強調司法機構「並不因此可以變成一個自把自為的獨立王國」，強調其組成並非可以自行決定，法官任命權屬特首便是例證。

徐澤又表示香港並非「三權分立」，稱基本法43條、48條的規定，特首是特區和特區政府的首長，即「雙首長」，須依照基本法的規定對中央人民政府和特區負責，而香港是奉行「行政主導」體制，特首被賦予的職權中就包括任命法官。

譚惠珠昨於《基本法》頒布30周年法律研討會上表示，當年起草基本法時，在國家安全層面未做到，是因內地刑法有反革命罪，在香港難以界定，強調「從無將權交予香港就算數」，她又稱就基本法23條立法列於「中央和香港特別行政區的關係」一章，反映這並非香港高度自治內容，「權永遠在中央，立國家安全法律、訂立執行機制，是中央而非地方政府事權」。

港區國安法列明，條文的解釋權屬人大常委會，但根據基本法第84條，附件三列入的全國性法律，法院都可用以審案，稱香港法院的司法解釋權不受影響。

公民黨主席、資深大律師梁家傑形容譚惠珠「狐假虎威」、「每一個字都是歪理」，他稱現時中央已是撕破臉皮，「要橫行便做吧，現時權在你手」。梁家傑強調，當初23條要經香港自行立法，是因服膺於香港三讀程序的保障，過程公開、透明、有紀錄，但今次港區國安法是中央為港人制訂刑責，卻無經香港三讀程序立法，批評這是治人工具，用以整治、政治迫害組織及團體，卻不見客觀、準繩，令人沮喪。

（港區國安法）