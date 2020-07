反駁徒弟陳弘毅「社會契約 」說法 孔傑榮批國安法屬社會勒令

孔傑榮:雙方自願方為契約

陳弘毅上周六在港台節目《香港家書》表示,國安法條文可以理解作中央為「一國兩制」的繼續實施,提出新的社會契約,只要求市民履行最低的義務。陳弘毅說法遭其老師反駁,紐約大學法學院資深教授孔傑榮昨在個人網誌表示,只有雙方自願簽訂才能稱為契約,故不認同國安法是社會契約。孔傑榮批評國安法是「毫無商量餘地的政治、社會勒令(social diktat )」,削弱香港的自由。

另外,港府上周五公布國安法的英文版條文,但條文疑與中文版不同。根據國安法第9條,港府應當「對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全的事宜」,加強宣傳、指導、監督和管理。港大新聞及傳媒研究中心前總監陳婉瑩昨日在社交媒體發文,指出在英文版條文中,第9條的受管轄對象包括「schools, universities, social organisations, the media, and the internet」。陳婉瑩引述律政司長鄭若驊曾在電台節目中表示,國安法以中文版為準,質疑為何英文版多出大學(universities)一字。

英文版疑增「監督大學」

律政司:以中文為主體

律政司回覆查詢表示,《港區國安法》是全國性法律,由全國人民代表大會常務委員會制定,法定語文以中文為主體。政府各政策局或部門執行條文時,若有需要可向律政司尋求法律意見。

