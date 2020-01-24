鄭若驊：持「光時」物品被捕未必起訴 稱法庭裁決全盤考慮證據 大狀：不應視政府看法為證供

法律界選委、大律師黃宇逸稱，香港政府在政治上對口號有其看法、認為高呼口號的人有特定意思，但法庭判案時不需要、亦不應接納政府看法作為證供的一部分。他認為，不同人喊口號會有不同意思，各人亦會接受到不同意思，如單純因喊口號或揮動旗幟，就指控是煽動分裂國家、顛覆政權，並不合理。

公民黨黨魁、大律師楊岳橋質疑，法庭一般而言，應先聽畢陳辭，再按事實、證據判斷，他質疑政府先高調發表聲明指「光時」口號違法，當有人被捕，政府又再稱由法庭處理，「對被告的人是否很不公平？原來（政府）只是陳述自己想法而已」。

鄭若驊昨於無綫電視節目《講清講楚》稱，警方逮捕門檻只是有合理懷疑，並非持有物品就要擔心違反罪行，「而是令警方有懷疑、可能要調查，最終未必起訴都說不定」。她表示，政府一定有其態度，但法庭做事是按事實，客觀、整體去看，「很少判這4、8、12個字是怎樣，而是看整宗案件，被控人士符合哪些罪行的行為、有無犯罪意圖」。

港區國安法第20條列明，任何人組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為的，「不論是否使用武力或者以武力威脅，即屬違法」；第21條則列明，任何人煽動實施20條的行為，即屬犯罪。

清洪：喊口號違法否需視意圖

梁美芬：學術討論港獨有空間

資深大律師清洪昨於「香港基本法頒布30周年法律研討會」上被問及，如單是高呼「香港獨立」、「一國兩制結束」，會否受檢控。清洪稱不認為單講口號便是違反區國安法，第20條，而要視乎意圖、情况。不過，陳弘毅認為，叫口號的人有可能觸犯第21條，即煽動罪。

被問到若不能高呼「光復香港 時代革命」或「香港獨立」，可否符合法律的「相稱性測試」，身兼政協的資深大律師馮華健在該研討會上表示，若說不能叫口號會導致很大傷害，而社會利益不能超越傷害，「法庭未必接受此論點」。立法會議員梁美芬稱，如是學術討論香港可否獨立，有自由空間，但如似7月1日示威般，示威者身穿黑衣、持刀、有搶犯等行為，便不單是叫口號，而是有行為、活動。

陳弘毅：呼8‧31打死人僅傳謠非犯罪

陳弘毅並於研討會上列舉出多項港區國安法下的涉違法行為，包括組織、推動、宣傳港獨，以及像加泰隆尼亞般舉行獨立公投，都涉分裂國家。對於港澳辦副主任張曉明早前稱，謠傳「8．31太子站死人」或違法，陳弘毅稱，在香港發布虛假消息，一般而言並非犯罪，即使是刑事犯罪，都要滿足到受外國勢力指使、資助、串謀，才屬犯罪。

另外，政務司長張建宗在網誌說，未來一周將分別與所有外國駐港總領事及外國商會會面，確保對方了解法例。主要官員明日將赴立法會解釋法例。公民黨立法會議員陳淑莊表示，會議時間不足以回答議員眾多問題，稱「開3日會都可以開」。

明報記者

（港區國安法）

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