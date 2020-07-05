美升學講座百人查詢 家長：驚留港無自由

稱不想女兒經歷大學校園政治衝突

現場有不少家長帶同子女到場查詢美國升學詳情。家長李女士說，港區國安法實施令她有意讓就讀中三的女兒留學，「有咗國安法之後，講句口號都唔得，唔想小朋友留喺度」。她又表示，不希望女兒經歷大學校園的政治衝突，例如去年中大和理大的警民衝突，「有得揀點解唔出去讀書？」李女士續稱，自己和女兒的政治立場都「好黃」，故不希望女兒在本地升學。

另一家長陳先生說，出席講座是希望為就讀小六的兒子到外國升中做準備，港區國安法加快了安排兒子留學計劃，「本來等到中二、三先送小朋友去外國，但國安法加快咗我哋嘅計劃，因為驚留喺香港無自由」。他又稱一家有移民打算。

念中五的張同學表示，港區國安法實施對他往留學的抉擇沒有影響，他考慮到的原因只為學業，認為外國在數學方面的資源較好，因此很早就有外地升學的打算。該教育機構一名升學顧問稱，自從去年社會運動開始，已多了人查詢海外升學資訊，不覺得港區國安法實施後查詢人數有特別增加。她認為香港學生暫時不會因港區國安法實施而一窩蜂湧到外國留學。