「物密拍」測反應 助病人自信返社區 大埔醫院逾200人已用 未來擬推至其他聯網

【系列二】

明報記者 艾博瑜

喇叭結合4燈柱

拍熄燈掣練反應及雙重任務能力

「物密拍」裝置由4條燈柱及1個聲控喇叭組成，當物理治療師以聲音輸入指令，燈柱會按已編寫的程式亮燈。「物密拍」分別有兩種訓練，第一種是訓練反應，病人需在燈掣亮起時盡快拍熄燈掣。另一種訓練病人「雙重任務」的能力，即一邊走路一邊兼顧周遭環境；病人需一邊走路一邊記下燈掣亮燈次序，然後依次序拍熄燈掣。4條燈柱的距離可按病人能力調校位置，病人亦可站着或坐着訓練。完成每次10分鐘的訓練，裝置會記錄病人拍熄燈掣的時間，並即時為病人表現計分，資料會儲放在數據庫中，物理治療師可一直跟進病人進展。

大埔醫院一級物理治療師吳賜文說，團隊量度在大埔的公共屋邨，由大堂走到公共設施坐下的最遠距離為268米，而在大埔區平均要每秒走0.8至0.9米才可安全過馬路；團隊根據以上數據及參考文獻訂合格標準，病人可在兩秒內拍熄燈掣、單應付走路的時間與邊走路邊拍燈的時間相差約四成等標準，代表合格，可嘗試走出社區。

以往土炮方法難客觀量度表現

吳賜文表示，以前訓練病人反應方法非常「山寨」，病人在兩條柱之間將膠圈來回對調，「（病人）夠鐘就馬上走」，遑論有客觀標準量度病人表現。於是，吳賜文萌生製作「物密拍」的念頭，並與醫管局資訊科技及醫療信息部系統分析主任鄭凱迪合作，為裝置編寫不同的訓練模式。

吳稱現時有切實的數據，「不是空想」，對病人而言亦有客觀標準去釐定可否走出社區，「自信心會更大」。鄭凱迪則表示，他們特意在訓練模式中加入鼓勵說話，物理治療師可省卻在旁監督病人，騰出人手。

大埔醫院去年11月開始使用「物密拍」，至今逾200名病人使用過，大部分是中風病人，亦有斷髖關節、初期認知障礙病人。吳賜文指裝置用途廣泛，目前於大埔醫院老人科日間醫院及復康中心、骨科康復科、北區醫院及沙田醫院的老人日間醫院各有一套裝置，未來計劃推行至其他聯網醫院。

冀整合數據庫

評估不同區出行所需能力指標

吳賜文說，他日「物密拍」推至其他聯網，各區病人的表現可整合成一個大型數據庫，整合出在不同區出行所需要的能力指標。他說，各區路况不同，「大埔區的病人可否去深水埗？」如能整合出數據庫，便可評估一名病人可否在不同區出行。

（智慧醫院系列）