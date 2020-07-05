反修例加疫情 生意冰封 旅社東主轉做搬運

旅遊促進會促適度通關助復生計

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，本港旅遊業停運超過一年，令旅遊界失業率飈升。他指澳門、深圳及大灣區等地疫情受控，盼政府可開放此等地區的人來往兩地，恢復適度通關。他又稱，政府應落實「健康碼」及供大量配額，以令酒店業及旅遊零售業逐步恢復，「要踏出第一步先有盼望」；認為政府需平衡抗疫及經濟發展，不能只側重於控制疫情而忽略從業員生計。

身兼小型旅行社老闆、導遊及領隊的陳世棠說，旅遊業沒起色，故由去年12月起到口罩工廠做搬運。他表示，從事旅遊業逾20年，要重新適應新工作難以適應，而身邊大部分朋友的專業為旅遊業，沒有其他技能，「佢哋十個有八個都待業中」。陳表示理解暫不能開放自由行，但期望政府逐步通關，先讓旅行團到港參加「綠色旅遊」，讓從業員可做回「老本行」。

民建聯立法會議員鄭泳舜稱，促請政府本周公布「健康碼」細節，及要求政府在「第三輪防疫抗疫基金」中多撥資金支援旅遊業。