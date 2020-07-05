判囚智障男加控3罪 邵家臻斥重手對弱能者

邵家臻向本報表示，發仔去年10月12日亦在旺角示威場合被捕，其院舍於6月下旬收到警方來電，要求發仔上周四（2日）到旺角警署。發仔在警署知悉，警方將就旺角的案件起訴他非法集結、違反《禁蒙面法》及管有攻擊性武器共3罪。該案本月14日提堂。邵家臻在facebook發帖，指摘政府「對一個弱智人士都落得如此重手，就算早對政府沒有期望，也感到齒冷」。發仔原任職清潔工，邵家臻稱他最近獲批綜援，開始適應院舍生活，但其理解能力較弱，故不太清楚將要面對的控罪及法庭聆訊。

遭推倒致門牙脫落 配牙套「頂住先」

另外，發仔早前稱因被警方推倒在地，導致數隻門牙脫落，邵家臻表示在有心人幫助下，發仔近日已配好牙套，暫不會補牙治療。他解釋，智障人士不太習慣牙醫診所的陌生環境，亦不容易維持張口的動作，加上發仔可能再度被還押，故用牙套「頂住先」，希望可早日圓其吃日本拉麵的心願。

發仔早前承認今年1月22日在屯門輕鐵河田站的公眾地方攜有一枚汽油彈及一支雷射筆，被署理主任裁判官張潔宜判囚8個月，獲准保釋等候上訴。