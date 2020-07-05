警發手令解鎖手機 李柱銘等覆核獲批禁令

警方回覆本報查詢表示，由於案件已進入司法程序，警方不就案件細節進一步評論。

區諾軒稱疑涉國安法 警拒評

5名申請人為李柱銘、支聯會副主席何俊仁、立法會前議員區諾軒、民主黨元老單仲偕及楊森。區諾軒說，今年4月被捕時已被扣起手機，他亦向警方多番強調手機的內容機密，包含他和律師及官員等人的對話，他無可能為警方解鎖手機。區諾軒說，警方檢取其手機約兩個半月，至近日才打算查閱手機內容，「時間點幾敏感」，懷疑警方想調查其他案件，例如搜查各人手機內有沒有違反《港區國安法》的證據，指有濫權之嫌。

何俊仁稱，律政司起訴各人煽惑集結等罪名，「決定落案一刻，理應有足夠證據」，加上律政司要求將案件轉介至區域法院，相信已完成調查工作，他不能接受警方查閱其手機私隱。

據了解，警方於6月26日向申請人的律師發出手令，表示將檢驗及解鎖各人的手機，手令生效日期為一星期後、即上周五（3日）。申請人遂申請司法覆核，法庭昨早緊急開庭審理。

手令上周五生效 官批臨時禁制令

據申請人的律師透露，申請人一方在庭上表示警方手令的調查範圍太闊，且現階段無必要查閱各人手機內容；警務處一方沒有出庭。法官高浩文聽畢陳辭後批出司法覆核許可及臨時禁制令，禁止警方有關行動。法官將案件押後至周五（10日）再訊，屆時將處理是否延續臨時禁制令。

李柱銘、黎智英、吳靄儀等15人早前被控煽惑、組織和參與去年8月18日、10月1日及10月20日的未經批准集結；另當中5人再被控8張「公告未經批准遊行」傳票，作煽惑他人參與未經批准集結的交替控罪。案件上月提堂時，辯方質疑控方轉介案件至區院的決定，並研究會否提呈司法覆核。該案押後至7月15日再訊。

明報記者

（反修例風暴）