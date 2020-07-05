男子初步確診 料3周首宗本地感染 另貨機機師中招 專家質疑豁免檢疫漏洞

初步確診59歲男病毒量高

據了解，仁濟醫院昨新增一宗初步確診個案，患者為59歲男子，有就業，曾發燒多日，昨情况穩定，暫未有資料顯示他與其他確診個案相關。另有消息指該男子否認曾接觸任何確診個案，其肺部有感染，痰樣本對病毒測試呈陽性反應，且病毒量高，「病毒數值（CT Value）」低於20。據悉，個案尚待衛生防護中心覆檢才確診。這宗是自6月13日錄得與本地個案有流行病學關連確診個案後，首宗病源未明的本地個案。

機師居東涌昇薈 曾求診尖沙嘴卓健

衛生署衛生防護中心公布昨新增11宗確診，涉6男5女，年齡28至62歲，曾於潛伏期分別身處菲律賓、印尼、哈薩克、土耳其、美國、巴基斯坦、埃及，令本港個案累計增至1259宗。大部分昨日確診者住在酒店、檢疫中心或由亞博送院，另有一人居於柯士甸道漾日居2座。

新增確診者當中，第1252宗個案是一名過往健康良好的54歲男子，他6月11日至30日病毒潛伏期間曾到哈薩克及土耳其，6月25日咳嗽，數日後消退。該男病人是一名香港貨運航空貨機機師，屬獲豁免強制檢疫人士，返港後須接受醫學監測。病人返港後一直沒有病徵，主要留在東涌昇薈第10座的住所，至前日向尖沙嘴卓健醫療中心醫生李樂軒求醫。

該病人的深喉唾液樣本昨證實對病毒測試呈陽性反應，被送往瑪嘉烈醫院接受治療，病人妻子及女兒無病徵，已獲安排接受檢疫。至於同機的機組人員有否接受病毒檢測，衛生署回覆稱「調查中」。

中文大學醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌表示，豁免強制檢疫做法屬防疫漏洞，早前有貨輪經香港入內地後，有船員在內地確診，加上今次有貨機機師確診，已經敲響警號，疫症一旦帶入社區，便難以追蹤源頭。他認為，從高危地方抵港的豁免強制檢疫者應留低深喉唾液樣本，萬一染疫亦可快速追蹤，填補漏洞。

滯港10內地客完成檢疫 送返迪拜

另外，10名乘阿聯酋航空從迪拜抵港後滯留的內地旅客，早前獲安排入住鯉魚門度假村檢疫中心，全部人檢測結果呈陰性，昨日完成檢疫期。據了解，當局昨晚用專車接載10人到機場，乘搭阿聯酋航空返回迪拜。阿聯酋航空發言人回覆稱，會安排該10人送返出發地迪拜。機管局回覆稱，仍有3人滯留於機場禁區抵港層的隔離區。

據醫管局資料，目前公立醫院已啟用602間負壓病房，合共1170張負壓病牀，昨日共有96名確診病人分別於8間醫院留醫，其中第595名病人情况危殆，其餘95人情况穩定。截至昨日中午的一天，有20名確診病人出院。

明報記者

（抗疫新階段）