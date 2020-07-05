粉嶺公路3車相撞 維修車司機工人重傷

運油車撞維修車再撞故障巴士

維修工人一度被困

現場為粉嶺公路往上水方向近燕崗村，昨早11時許，一輛261線九巴疑因故障停在路旁，車長安排乘客過車離開，其後一輛九巴工程車駛到現場，一名26歲文姓維修工人下車進行維修，其間一輛運油車撞向工程車，工程車再撞向九巴，維修工人一度被困，消防到場將他救出，他臉、手及腳受傷，由救護車送往威爾斯親王醫院救治；意外中38歲工程車司機及59歲運油車司機同告受傷，分別送往威爾斯親王醫院及北區醫院救治。工程車司機及工人至昨晚情况嚴重。

工程車被撞至橫亘路中，運油車車頭嚴重損毁，機件外露，碎片散落一地。現場地面遺下油漬，消防在場戒備，現場交通一度擠塞，車龍延至近錦繡花園對開。

巴士乘客已下車 地面遺油漬

九巴發言人稱，昨早約11時半，九巴一輛261線巴士駛至粉嶺公路近古洞，車長因懷疑機器故障，在安全情况下停在路邊，並安排車上乘客過車離開。九巴派出工程車到場協助，及後一輛運油車駛至並撞到工程車，工程車再撞向巴士，兩名維修人員受傷送院，九巴已派員到醫院協助。