獲鑽戒求婚墮騙局 七旬婦失590萬 賣樓賣車位 搬劏房生活

借150萬「投資」 與騙徒發展成情侶

去年6月，一名獨居於新蒲崗采頤花園的70歲本地退休女子，在家中收到推廣電話，騙徒聲稱可以提供低息貸款服務，女事主當時拒絕。其後騙徒用花言巧語再推廣建築工程投資計劃，聲稱投資300萬元，每月可獲2萬元回報，女事主信以為真，向財務公司借款150萬作投資。9月時騙徒聲稱有回報，轉交12萬元給女事主，二人其後發展成情侶關係。

早年離婚子女搬走 靠積蓄過活

去年10月至今年1月，騙徒先後6次上門以不同藉口索取金錢，包括結婚、官司纏身等，並向女事主送上數卡鑽戒「求婚」。女事主深信不疑，故變賣家產以滿足騙徒要求，包括賣樓、賣車位。惟騙徒自今年3月失聯，女事主共損失590萬元，於7月2日向警方求助。據了解，她早年為製衣廠女工，懂得投資，退休後依靠積蓄過活。她於2007年離婚，3名子女早已搬離住處，故遇到騙案時沒有與家人商量。

警拘無業同黨 主腦在逃

警方經調查，發現騙徒曾帶女事主到觀塘創紀之城商業單位作游說。警方鎖定該單位租客為騙徒的同黨，前日在彩虹邨紅萼樓拘捕一名60歲林姓無業男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，他有案底，曾任的士司機，因被扣滿分而失業。他承認收取3000元報酬，以自己名字協助騙徒租用商業單位作行騙用途，惟另一名年約45至50歲、聲稱從事投資的主腦仍下落不明。警方相信涉案主腦與去年8月另一宗騙案有關，並以誘騙投資手法騙取一名73歲男子24萬元。

騙徒從未合照只取現金 失款難追回

黃大仙警區刑事總督察莫子威稱，是次騙案先由投資騙局發展成感情騙局，屬新手法，相信以集團式運作。他又稱，今次案情舉證困難，形容騙徒十分狡猾，從未與女事主拍攝任何照片。據悉因騙徒以現金交易，女事主能追回損失機會較低。

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