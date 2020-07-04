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2020年7月4日星期六
港聞二
考評局撤試題 考生申覆核敗訴 官稱無程序不當 批楊潤雄言論語帶威脅自我審查
張宇人倡裝閉路電視監察教師 葉建源斥全方位批鬥
警攝被捕少年 照片外傳 高院延長禁制令禁發布
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攜含微量汽油液體 22歲女侍應罰5000元
劉肇邦霸官地申規範佔用 地署：陶輝霸地僭建已糾正
上環街市電梯扶手含菌量高廁板116倍
430萬人網上登記 下周一起提早收1萬元
入境者增 亞博、富豪酒店容量或超上限 機場低風險抵港者准直接回家檢疫
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財會通過延長產假撥款 跨黨否決開勞處常額職位
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應科院前高層公職失當罪成 還押候判
懷款準備出糧 判頭遇劫
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【Emily】建制促立會票站裝閉路電視 選管會：投票保密重要
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【明報專訊】（請看附圖）
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