應科院前高層公職失當罪成 還押候判

裁判官李志豪將案押後至7月17日判刑，待被告背景及社會服務令報告。廉署稱早前接獲應科院轉介貪污投訴，調查後揭發有關罪行。

案情透露，被告劉文建（50歲）於案發時任職應科院研發總監，為3個獲政府撥款約950萬元的研發項目擔任項目統籌人，有權建議使用項目資金採購及委任供應商，並有權批核購貨訂單。被告於2016年6月指示下屬，向始動科技及博文教育（亞洲）索取報價，以採購電腦產品。該兩間公司其後在6項電腦產品採購中獲提名為被推薦供應商，訂單總值約47萬元。

瞞利益關係

向妻子公司採購

被告在該6項採購中均申報自己與供應商沒利益衝突，惟廉署調查發現，始動科技由被告於1999年創立，而該公司2016年3月至2017年4月，由另一間公司Golden Commence與被告妻子共同持有。被告妻子是始動唯一董事，亦是Golden Commence唯一董事兼股東。至於Golden Commence亦持有博文教育（亞洲）約10%股份，而被告一名好友及該好友的妻子是博文教育（亞洲）的董事。廉署調查又發現，始動及Golden Commence其實由被告控制，而始動及Golden Commence提交報價實際上均由被告擬備。

另外，被告於2017年10月批核另一宗採購項目時，向始動發出總值逾7.3萬元電腦產品購貨訂單，被告亦申報與始動沒利益衝突。應科院知悉被告妻子與始動的關係後，已停止該項採購。