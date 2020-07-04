財會通過延長產假撥款 跨黨否決開勞處常額職位

財委會昨以38票贊成、2票反對，通過兩項與延長產假至14周的相關撥款，包括實施發還產假薪酬計劃追加的1.657億元撥款，及下年度起5.24億元每年經常撥款，委聘代辦機構發還產假薪酬。

議員質疑不符法定要求

至於政府申請開設一個月薪15萬元的首席勞工事務主任職位，負責推行延長產假措施，則以15票贊成、23票反對，遭財委會否決。除了民主派、醫學界陳沛然投反對票，民建聯李慧琼、黃定光及劉國勳亦投反對票。

跨黨派議員質疑有關做法不合符財委會審批的流程和法定要求。建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓稱，有關職位職責有時限性，不應是常額；社福界邵家臻質疑服務外判後，是否仍需要增設一個首席主任職位。

民建聯黃定光建議政府做事要考慮成本效益，認為政府預計行政開支約佔資助或發還款項總額約5%至10%以上，是「大手大腳」的做法。