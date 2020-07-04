財會通過延長產假撥款 跨黨否決開勞處常額職位

【明報專訊】政府向立法會提交《2019年僱傭（修訂）條例草案》，將法定產假由10周增到14周，立法會財務委員會昨審議相關撥款，通過2020/21年度追加撥款1.65億元，並於2021/22年度起每年撥款5.24億元經常開支，委聘代辦機構實施發還產假薪酬計劃，但否決在勞工處開設一個首席勞工事務主任常額職位，推展各項改善法定產假的新措施。
財委會昨以38票贊成、2票反對，通過兩項與延長產假至14周的相關撥款，包括實施發還產假薪酬計劃追加的1.657億元撥款，及下年度起5.24億元每年經常撥款，委聘代辦機構發還產假薪酬。
議員質疑不符法定要求
至於政府申請開設一個月薪15萬元的首席勞工事務主任職位，負責推行延長產假措施，則以15票贊成、23票反對，遭財委會否決。除了民主派、醫學界陳沛然投反對票，民建聯李慧琼、黃定光及劉國勳亦投反對票。
跨黨派議員質疑有關做法不合符財委會審批的流程和法定要求。建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓稱，有關職位職責有時限性，不應是常額；社福界邵家臻質疑服務外判後，是否仍需要增設一個首席主任職位。
民建聯黃定光建議政府做事要考慮成本效益，認為政府預計行政開支約佔資助或發還款項總額約5%至10%以上，是「大手大腳」的做法。