健康碼延至下周公布 化驗業：試用平台出問題

李慧琼：張建宗下周五會交代

香港醫學化驗所總會主席李偉振稱，業界早前試用衛生署的健康碼電子平台，試上載病人資料和病毒檢測結果，發現如一次過上載超過100個結果會出問題，若想從系統中抽取已上載的資料作重覆檢查亦會有問題，已向署方反映，料署方最快下周再重開系統予業界試用。

消息人士向本報稱，「健康碼」需延至下周公布。立法會內務委員會主席李慧琼表示，政務司長張建宗期望健康碼先導計劃能於短期內落實和公布，願意於7月10日出席內會交代進展。至於計劃下獲豁免檢疫者的數量會在「可控範圍」，會考慮其行程是否必要和符合香港整體發展利益。

葛珮帆：市民很心急

民建聯葛珮帆在會上稱，每天收到相關投訴，有接受手術後市民盼回內地覆診，亦有市民希望家庭團聚、探病等，形容「市民已經等得很心急」，籲政府推行健康碼時不應只關顧商界需要，又希望容許港人在內地接受較便宜的檢測以取得健康碼。

食衛局長陳肇始早前稱，本港目前私營病毒核酸檢測費約1000至2000元，外界認為價格太高。康健國際醫療集團前日宣布，旗下40間診所推出950元供受「港康碼」認可的深喉唾液核酸檢測，望令價格較易負擔，950元包括醫生評估、檢測及報告，市民可於提交樣本的第二個工作天取報告，另加600元可即日取。盈健醫療同以950元提供檢測，收費模式類同。李偉振稱，醫療集團能集中將樣本運送到化驗中心，減低運輸成本，料其他獨立經營的私家醫生難以低於950元提供服務。

（抗疫新階段）