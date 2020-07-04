入境者增 亞博、富豪酒店容量或超上限 機場低風險抵港者准直接回家檢疫

交樣本後毋須等候結果

本港昨日新增5人確診新型冠狀病毒，分別由巴基斯坦、印度、哈薩克、菲律賓和英國抵港，涉及1男4女，年齡3至49歲，全部由檢疫中心、亞博館和富豪東方酒店送院。

衛生署昨公布調整港口措施，稱由於近日經機場抵港者數量大增，如預計當日抵港人數超出亞博館及富豪東方酒店的等候檢測結果中心人數上限，來自風險較低地區的抵港者於收集樣本後，會直接自行前往家居或酒店檢疫，若檢測結果為陽性，會盡快安排其送院治理。

以當天出發地作風險評估

根據入境處數字，7月2日共有1097人由機場入境，而在6月入境高位是6月21日，有1461人，低位是6月6日，有580人。衛生署稱，兩個等候中心一般一天可容納1200至1500人。至於「風險較低地區」，衛生署指會根據當天抵港航班的出發地作風險評估和比較，昨日預計來自上海、台北、胡志明市、河內及曼谷的航班者可毋須等候檢測結果，會視乎實際人數作安排。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷不認同上述新措施，稱將增加病毒傳入社區風險。他解釋，評估風險往往使用滯後的數據，未必準確，又質疑署方是否很確切得知入境者於入境前有否到過其他地區。他認為，除非抵港者在出發上機前已做病毒檢測，加上衛生署確定能即時聯絡到家居檢疫者，才應讓入境者在社區等結果，否則若出現確診者，屆時要花更多人力物力追蹤接觸者。

醫生憂增病毒傳社區風險

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說：「如果這班人（入境者）無風險你也不會驗，驗得即是有風險，現在免部分人毋須等候結果就進入社區，將病毒帶入社區的風險一定會增加，如果當中有一個超級傳播者，例如其間乘搭過交通工具，問題可以很大，可引起社區傳播。」他說全球疫情正急速惡化，評估風險亦有一定風險，建議港府繼續尋求更多酒店協助做等候中心，亦可考慮送入境者到檢疫中心等候結果；中長期亦要探討在亞博館引入流動儀器即場做快速測試，以加快流轉。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強日前與女兒由台灣抵港，在亞博館等候檢測結果約8小時，他形容溫度低如「雪房」，亦不設熱水供應，對小朋友及長者相當辛苦。他歡迎衛生署容許低風險地區者回家等結果。

明報記者

（抗疫新階段）