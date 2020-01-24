430萬人網上登記 下周一起提早收1萬元

逾558萬登記 電子申請佔八成

匯豐銀行表示，約200萬名透過匯豐申請政府現金派發計劃的客戶，最快7月6日收到1萬元。銀行發放款項後，客戶會收到短訊提示。中銀稱收到登記中逾八成透過電子渠道辦理。

現金發放計劃自上月21日開始接受登記，至前日（2日）下午5時，政府共收到逾558萬個登記，首日登記市民逾200萬。在已收到的登記中，約470萬個是銀行收到的電子登記，佔整體約84.2%。

現金發放計劃網頁顯示，參與計劃的21間銀行共收到約550萬登記，當中296萬透過網上理財服務登記，174萬透過銀行網站登記，餘下約80萬以書面表格登記；經香港郵政收到的電子及書面登記表格分別有2.8萬及4.5萬宗。

書面申請者最快8‧3收款

財政司長陳茂波說，大部分市民透過網上理財或銀行網站登記，佔現時收到登記逾八成。至於7月1日起經銀行進行電子登記的市民，會在登記後約一星期收到款項。

另外，使用書面表格者需按年齡分批登記，其中1955年或之前出生者，已於6月21日起開始登記；第2批即1956至1970年出生者將於7月5日開始登記，該批人會於8月3日左右開始收到款項或領取支票通知。