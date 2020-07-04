劉肇邦霸官地申規範佔用 地署：陶輝霸地僭建已糾正

陶輝涉轉讓牌照屋 地署：倘違規會跟進

地政總署稱，涉及陶輝曾居住及使用兩間碧水新村牌照屋的3宗投訴，當中只有2014年的投訴，署方發現僭建物及霸估官地，要求牌照人糾正並已獲遵從，其他兩宗只涉內部裝修及未發現違規。署方重申，正與持牌人澄清有否違反牌照規定將牌照轉讓，並考慮諮詢法律意見，如有違規會採取適當跟進行動。

本報早前報道，劉肇邦及家人位於北港新村的一幢村屋有僭建物及霸佔官地，地政總署昨稱西貢地政處人員經視察後，該村屋花園有約5平方米範圍坐落於政府土地，部門人員本已準備張貼通知，飭令佔用人限期前停止，但行動前接獲業權人向地政處提交佔用上述政府土地規範化申請，地政處正按程序考慮，暫緩執管行動。

地署稱規範化要求嚴 罰付1年市值租金

地政總署解釋，規範化申請需符合多項嚴謹要求始獲受理，而地政處亦會先收取行政費和相等於12個月市值租金單次懲罰費用，在處理期間及租約批出前，申請人須繳交市值租金。屋宇署表示，經視察上址後發現天台有兩個未曾申報天台構築物，因未有明顯危險，署方按現行對村屋僭建物的執法政策按序執法，即在目標鄉村展開大規模行動時進行執法。

劉肇邦：花盆咁大 畀唔番政府

劉肇邦回覆本報指，該處「只有一個花盆咁大……畀唔番政府」，故作規範化申請，暫未知收取多少懲罰性租金。他亦指正與租客協調，按指示盡快清拆僭建物。