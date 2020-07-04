攜含微量汽油液體 22歲女侍應罰5000元

無業的被告鄭欣雪（22歲）被控去年11月12日，在灣仔堅拿道西24號外管有一個載有410毫升黑色液體的黃色樽，內含微量汽油。

辯方質疑檢驗程序 官：化驗師專業可信

就辯方爭議政府化驗師檢驗涉案黑色液體非嚴謹執行，裁判官香淑嫻認為，化驗師的學歷和專業資格等顯示，涉案化驗在其專業範疇內進行，裁定化驗師可信可靠，接納液體含微量汽油，被告管有的手套亦沾有與液體脗合的污漬。

香官指出，憑被告當日手持液體行走，黃色樽並非盛載液體的原裝容器等情况，裁定被告意圖管有該物品。香官又稱，當日接近市民上班時間，案發地點位處港島市區核心地帶，屬交通交匯點，被告一直手持涉案黃色樽，卻沒攜帶油漆工具，裁定她有意在合適時機下，隨時使用液體損壞財產外觀，令相關物件需經清洗才能回復舊貌，裁定被告意圖損壞財產，並裁定她罪名成立。

【案件編號：ESCC2554/19】

（反修例風暴）