上環衝突案月底裁決 控方：推斷鼓勵暴動 辯方：天方夜譚

控方稱雖無證據 看裝備推斷

辯方指證人閉路電視皆無法證明在場

控方陳辭指，暴動事件發生是不爭的事實，雖然無直接證據指證3人於暴動時的行為，但法庭須考慮案發時的一連串事件，根據3人身上裝備及逃離警方行為，能合理推斷出3人身處現場並鼓勵他人參與暴動。

代表首、次被告湯氏夫婦的資深大律師潘熙陳辭時表示，兩名被告當日沒有攻擊性武器，只有雨傘及一些醫療用品；而證人及閉路電視片段均無法證明被告身處德輔道西主戰場，並由此進入奇靈里。控方亦未能證明被告與他人有共同犯罪計劃破壞社會安寧，例如點頭或眨眼示意等行為，若說被告鼓勵他人參與暴動是「天方夜譚」，「大纜都扯唔埋」。

代表第三被告李宛叡的大律師曾藹琪稱，第三被告因首次面對警員追截而驚慌失措，所以逃跑及爬鐵欄屬自然反應，不一定是因犯罪才作出。曾續稱，純粹身處現場不能構成暴動罪元素，控方須證明被告透過說話或行動積極提供鼓勵或協助。

【案件編號：DCCC 872/19】

（反修例風暴）