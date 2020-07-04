警攝被捕少年 照片外傳 高院延長禁制令禁發布

警署拍照 照片上載撐警fb群組

原告由15歲少年的母親提出訴訟，昨由律師代表出庭。根據法庭頒下禁令，禁止任何人非法及惡意地，在未經相關人同意下，非法發布、傳達或披露予他人屬於原告及其家庭成員的個人資料，包括他們的姓名、住宅和學校地址、電郵地址、facebook和Instagram帳戶資料、以及原告及其家人的任何照片等。此外禁止恐嚇、騷擾、威脅或煩擾原告及其家人；協助、唆使或煽動他人從事或參與該等行為。

原告代表律師早前在報章刊登臨時禁制令指出，今年5月25日原告的個人資料遭非法披露並廣泛發布於多段facebook貼文中，被公開資料包括原告人的正面照片，貼文更有大量惡意及惡毒的用戶留言，原告及其家人因此飽受滋擾和恐嚇，當中包括暴力恐嚇；令原告及其家人非常擔心其人身安全，並對他們造成心理困擾。

原告稱遭暴力恐嚇 憂人身安全

原告遂於上月26日單方面向法庭提出申請，並取得臨時禁制令，至昨日早上10時屆滿。原告昨再申請延長禁制令，獲法官批准。

林卓廷質疑警濫權流出照片

民主黨林卓廷表示，警方在警署內拍攝被捕人照片，應是用作記錄和調查用途，照片應予保密，不應作其他用途、向其他人提供或公開照片，今次事件令人高度懷疑有警員濫用職權將相片流出，促警方主動調查事件和給當事人一個交代。林卓廷表示，如有警員將有關照片流出，可能干犯《個人資料（私隱）條例》；如涉及偷取照片可能犯盜竊罪；如用電腦將照片外傳亦可能干犯不誠實使用電腦罪，如涉濫用職權也可能涉及公職人員行為失當罪。

【案件編號：HCA1080/20】

（反修例風暴）