張宇人倡裝閉路電視監察教師 葉建源斥全方位批鬥

陳振英倡家校會審查教材

教育事務委員會昨召開今屆會期最後一次會議，自由黨張宇人（圖）認為，即使當局或校方視學，教師仍可隨時轉換話題，全港學校應安裝閉路電視，「這些是沒有私隱的，應把大家的教學錄起來」，無時無刻監察教師有否按教材教學、加入政治或顛覆國家言論。金融界陳振英亦提出在校內成立交流平台，把典型教材上載網頁，讓家校會代表審查，作另類監察機制。

蔡若蓮：需符私隱例

教育局副局長蔡若蓮回應稱，理解市民關心學生學習，無論用何方法提升教學質素，均需溝通尋求共識，而就使用閉路電視處理教學問題，需要審慎處理。她說，一般而言，學校可按實際需要安裝閉路電視，包括防止罪案，但需考慮其是否合理、必要，並要合法，包括符合《個人資料（私隱）條例》。

教育界葉建源批評在課室安裝閉路電視的建議，連同早前匿名投訴和公開「批鬥」教師等，令教育界感到非常強烈的政治壓迫，更是多層次、全方位批鬥教育界。他認為作為教師，不會將主觀見解放到教學上，不斷壓迫教育界對香港教育發展完全無好處，亦令教育界無法做好自身工作。

許智峯衝主席台 黃碧雲搶咪

另外，昨日多名議員在會議開始時提出規程問題，質疑委員會主席葉劉淑儀「打尖」在議程加插「幼稚園、中小學教科書及教材編製」項目，批評她做法專橫、卑劣。民主黨許智峯衝上主席台前理論，同屬民主黨的黃碧雲亦「搶咪」發言，會議一度暫停，4名泛民議員其後被趕離會議室。

葉劉淑儀會後見傳媒稱，許智峯「撥她的水杯」導致其半邊身沾濕，批評行為不符議員身分，表示強烈譴責。葉建源則說沒看見許向葉劉淑儀潑水，相信只是於爭持期間打翻水杯引致。