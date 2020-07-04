考評局撤試題 考生申覆核敗訴 官稱無程序不當 批楊潤雄言論語帶威脅自我審查

鄭家朗憂考評教局更肆無忌憚

申請人為中學生行動籌備平台成員盧銘賢（音譯）。平台發言人鄭家朗對法庭判決感非常失望，認為有此判辭及先例一開，考評局及教育局日後更肆無忌憚地因政治原因干預考評內容，甚至隨時取消任何試題，平台將與律師商討是否上訴。

考評局昨晚表示歡迎裁決，稱今年文憑試歷史科的閱卷工作經已完成，正作評級，預計可如期本月22日發放成績。教育局表示期望文憑試如期放榜。

法官高浩文在判辭中採納考評局一方的說法，稱考評局取消關於「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的試題，是基於學術及專業判斷；取消試題與否，終究要交由考評局而非法庭決定。法官閱畢兩份考評局的會議紀錄，認為考評局委員會事前召開兩次長達12小時會議才投票決定廢除試題，過程中沒不公平情况，加上《考評局條例》沒列明取消試題的程序，並無基礎指控局方越過既定程序。

官：林鄭楊潤雄評論旨在施壓

法官指出，特首林鄭月娥及教育局長楊潤雄先後開腔評論事件，而不是透過考評局委員會內的教育局代表發表意見，相關言論無疑具政治性，旨在對外施壓；但該委員會由不同界別的專業人士組成，眾人均受過教育，相信能在獨立思考下決定。法官續稱，一旦批出本宗司法覆核申請，將會對考評局帶來沉重行政壓力，亦會拖延考生升讀大學，終駁回申請。

稱强大的中國人民

不會因數百考生答案感威脅

法官在判辭中多處批評楊潤雄公開指摘考評局，言論語帶威嚇。法官稱，楊潤雄似乎在發言前沒與考評局溝通，亦無留意考評局早前發布的聲明。對於楊稱試題「傷害民族感情」，法官稱「內地如此強大的政府、如此強大的人民」，即使香港數百名考生答題時發表絕大部分中國人不接納的觀點，大概都不會令他們實際上感到威脅。

法官提到，雖然社會對涉事試題存有主流共識，但人們都可以作適當辯論，特別是涉事題型不設對或錯的答案，學生最好以批判思考作結論。法官引述小說《動物農莊》稱，若學生被迫接受既有觀點，就會連討論「四條腿好，兩條腿壞」的空間都被壓縮，這非他所樂見。

【案件編號：HCAL1087/20】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676