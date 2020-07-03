【Emily】連升3年 區嘉宏坐正入境處長

話會把守香港呢個「南大門」

53歲嘅區嘉宏，連同今次已經係連續3年獲擢升，佢喺1988年加入前人民入境事務境處，任職入境事務主任，喺入境處已近32年，2018年擢升助理處長，之後每年升一級，舊年升任副處長，今年就「坐正」處長。

區嘉宏噚日見傳媒，發言時首先感謝中央同特首信任，對獲中央任命感榮幸，話會繼續帶領入境處做好紀律部隊執法同服務，同維護國家安全。佢又話香港已落實港區國安法，強調國安法係中央對香港嘅「愛」，有助一國兩制恒久持續。

佢多次話歡迎港區國安法實施，被問到作為維護國家安全委員會委員之一，會點樣審查出入境者，例如同中央、港府持相反意見嘅人，佢話會按一切適用法律同政策處理每宗個案，會就每宗個案個別情况詳細考慮同決定。

佢又話本港過去一年出現暴力事件，影響民生、經濟同香港嘅國際形象，期望國安法實施有助社會穩定以及提升國際形象。

噚日區嘉宏見傳媒全程只有約10分鐘，回應咗3個中文傳媒提問，之後有英文傳媒向在場人員投訴處長冇英文發言。