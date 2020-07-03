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2020年7月3日星期五
港聞二
「已超應得懲罰」 骨折中港司機阻差罰5000 批警無故摔傷被告 官着查濫暴
陳子遷私了案 一被告稱遭警毆
警證供矛盾 青年襲休班警罪脫
兩男毁輕鐵閘機囚4周
失蹤一天 潛水漢漂流25公里奇蹟尋回
問題口罩證非原廠 物流署稱有驗 指沒發現不妥 因疫情急需直接採購
指家居檢疫存漏洞 何栢良倡抵港者指定酒店隔離
無牌「洪瑞珍」工場 職員共用一毛巾
考局稱DQ試題不涉政治 官問寒蟬效應 司法覆核審訊 考生指局方程序失當
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【Emily】連升3年 區嘉宏坐正入境處長
【Emily】Ann姐：官員警員不應續BNO
【Emily】劍橋重新檢視林太榮譽院士資格
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【明報專訊】（請看附圖）
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