考局稱DQ試題不涉政治 官問寒蟬效應 司法覆核審訊 考生指局方程序失當

申請人為中學生行動籌備平台成員盧銘賢（音譯），答辯人為考評局，教育局以利害關係一方列席聆訊。代表申請人的大律師布穎琪首先表示，涉案題目要求考生評論「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，法庭不用考慮當中的學術觀點，只須審視考評局決定取消試題是否涉程序失當。

申請方：考評局非從屬教局

楊潤雄林鄭如欺凌

布大狀說，考評局以往在每屆文憑試完結後都會展開試卷檢討機制，今次事件無沿用既定程序，屬史無前例。考評局作為獨立法定機構，非從屬教育局，惟教育局長楊潤雄批評題目「傷害民族感情」，林鄭月娥則指摘專業失誤；兩人言辭激烈，有威脅考評局廢除試題之嫌，猶如欺凌考評局。

申請方又稱，文憑試自2012年起有15道題目出錯，全是選擇題，主要因內容超出課程大綱而被取消。相反，涉事試題為開放式題型，考生有能力分析資料答題，並不如教育局所說只容許一種既定答案。申請人亦引用國際普通中學教育文憑（IGCSE）關於德國納粹及英國帝國主義利弊的試題，表示教育的目的是啟發學生思考。

代表考評局的資深大律師杜淦堃反駁，雖然試題內容與社會政治有關，但局方取消題目純屬學術決定，無關政治，亦不應以司法覆核方式處理；一旦法庭批出覆核許可，局方預料要增聘評卷員、重新召開評卷員會議及計分等，恐怕影響考生升大學安排。

考局：不會影響以後試卷出題

法官提到，中日關係是歷史科課程大綱一部分，日後都可能以此為試題，關注本案會否對未來歷史科考試構成寒蟬效應。考評局一方否認，稱涉事試題問題在於提問方式狹窄，不會影響以後試卷出題及相關討論。聆訊今續。

【案件編號：HCAL1087/20】