無牌「洪瑞珍」工場 職員共用一毛巾

共236人食物中毒 全康復出院

236人食物中毒，年齡由10個月至68歲不等，大部分出現腹瀉、腹痛、發燒、惡心及嘔吐症狀，其中51人需入院治療，包括1人需深切治療，現已全部康復出院。

防護中心表示，涉事三文治購自9間分店及1間食品工場，患者平均進食2.5小時後出現症狀。中心其後檢測53個患者的糞便樣本，檢出對D組沙門氏菌呈陽性反應；中心亦分別在殘餘三文治樣本，以及兩個在分店抽取的三文治樣本中，檢出D組沙門氏菌。

沒戴手套 生熟蛋同枱處理

貨車無保溫 雪櫃高達20℃

食環署其後到「洪家手作」荃灣分店及觀塘食品工場調查，發現工場職員同桌處理生蛋及熟蛋，其間沒戴手套，所有職員共用一條毛巾潔手；運送三文治到門市的貨車並無保溫裝備，未出售的三文治亦在不同分店之間轉移，以補充存貨。署方並發現，荃灣分店雪櫃溫度達攝氏19至20.7度，遠高於建議的4度或以下，三文治包裝亦無標示生產日期。

食環署回覆稱，曾到涉事食物工場巡查，發現涉嫌無牌經營，已檢控有關處所負責人，另加每日罰款。署方亦曾派員到12處出售該三文治的處所調查，並確認各處所已按指示停售有關產品。

根據《食物業規例》，一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月，另加每日罰款900元。