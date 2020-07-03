問題口罩證非原廠 物流署稱有驗 指沒發現不妥 因疫情急需直接採購

明報記者

海關表示，涉事口罩盒印有的「Medicom」商標未於本地註冊，外觀與該品牌的國內版商標相似；口罩顏色、耳掛物料等亦與原生產商不符，非由原廠生產。

透過律政署追討

稱日後加強抽查

物流署昨回應稱，檢收涉案口罩時曾抽樣檢驗，無發現不妥，又稱曾要求供應商提交測試報告，但署方並無交代對方有否提供。署方表示，一般情况會採用招標或報價程序採購口罩，並會要求投標者提供製造商的承諾書、產品樣本及獨立認可化驗所報告等，惟因應疫情，市場上口罩供應短缺，故使用直接採購方式應付迫切需要，日後會加強抽查直接採購的口罩，增加抽樣檢驗數目及項目。

海關早前接獲口罩代理商舉報，稱有供應商疑向物流署提供違反《商品說明條例》的口罩，海關調查後相信事涉兩間分別位於觀塘及紅磡的貿易公司，6月24日行動，拘捕4名年齡介乎36至44歲的2男2女，及扣查一批文件。海關貿易管制處長麥毓錦表示，兩間公司分別負責入口及供應涉事口罩，被捕人中，1人為入口商董事，其餘3人為供應商的董事及職員。麥說物流署現仍庫存359萬個涉事口罩，連同向各部門回收的158萬個，估計完成回收後，海關可檢獲517萬個涉事口罩。

商標似「麥迪康」內地版

麥毓錦表示，涉事口罩盒印有一個商標，外觀與已註冊商標品牌「Medicom麥迪康」的國內版商標相似，包裝上亦印有麥迪康內地生產商資料及廠房地址。惟海關經調查發現，涉事口罩盒上的商標圖案及字型與原廠不符，該商標亦未於本地註冊。經生產商代表檢查，該批口罩並非由其內地廠房生產，口罩特徵與原廠口罩亦有異，例如耳掛的焊貼位置、口罩顏色、包裝盒上的卡紙形狀等（見圖）。

海關：測試合格 來歷不明促停售

麥毓錦表示，涉事口罩樣本經化驗所作菌落總數安全測試，證實符合相關標準，惟因來歷不明，安全起見，建議停用。麥續說，根據紀錄，海關過去從未接獲涉事口罩的其他投訴，在過去5個月的巡查中，未發現市面有供應涉事口罩，相信未有流入零售市場。就本報早前發現有商戶出售疑似涉事口罩，海關呼籲商戶如存有該品牌口罩應停售，並向代理商查詢。

另外，物流署2月曾招標購買5700萬個口罩，副署長鄧婉雯3月在立法會表示已批出合約，稍後會在憲報或政府網頁公布，惟本報至今未見署方公布中標者。署方回應表示，全球疫情未結束，不宜披露該次採購的具體資料，以免損害政府需要採購時的議價能力。

（抗疫新階段）