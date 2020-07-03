警證供矛盾 青年襲休班警罪脫

被裁定罪名不成立的徐瑋樂（17歲）在庭外表示，未能形容此刻心情，批評涉案休班警長證供無稽，但自己脫罪只屬幸運，不代表司法制度仍獨立公正。

裁判官葉啓亮稱，涉案休班警長的書面供辭稱，被告當時手持雨傘衝向自己施襲，其後有途經市民相助；但警長在庭上則供稱遭兩名男子推撞，獲市民協助後，被告才手持雨傘衝向自己。葉官認為，此時序對案情重要，休班警長卻未有將事件如實告知法庭。

警質疑辯方影片經刪剪 官不同意

就休班警長認為辯方呈上的案發影片曾遭刪剪，葉官指出，警長未能說明影片遭修改之處，片中說話和背景聲音亦無不正常之處，認為影片沒遭刪剪。

休班警長另供稱，當日視線一直沒離開被告，片中「伏」的聲音為被告用雨傘刺向自己時的聲音。但葉官認為，影片拍到休班警長視線多次離開被告，片中「伏」的聲音可能是雨傘郁動或電話收音問題造成。休班警長在片中亦沒出現其口供所述、胸口疼痛的動作或反應。

【案件編號：TMCC2171/19】

（反修例風暴）