「已超應得懲罰」 骨折中港司機阻差罰5000 批警無故摔傷被告 官着查濫暴

辯方片段證警制服後拖行箍頸

被告關添華（55歲）承認去年10月13日在將軍澳PopCorn商場一樓的Starbucks外，故意阻撓警員23385正當執行職務，而案發摔被告在地者亦是警員23385。

庭上播放辯方呈遞的案發片段，顯示被告遭防暴警按地制服後，遭拖行至牆角，數秒後再次遭箍頸摔在地上。主任裁判官徐綺薇稱被告在「似乎已被控制」下仍被摔地，要求控方解釋。控方回應警員需「隔開」被告，徐官隨即說「箍頸撻低落地下都叫隔開？」又說「無𠵱段片，好多嘢我都睇唔到」。

控方稱為「隔開」被告 官：箍頸撻地都叫？

有警員在片中指罵被告「搶犯」，徐官認為搶犯之說「與事實不符」，稱被告「手無寸鐵盲目衝向青年」，不可能阻止配有裝備的警員。對於控方稱被告曾逃跑，徐官指控方案情從未提及，直指「寫漏係控方問題」，拒接納說法。徐官並接納辯方求情稱被告路過現場，一時衝動才犯案，不涉個人利益和無傷及警員。

徐官形容涉案防暴警23385「無故在被告無反抗或挑釁下，突然將被告猛力向前摔低」，使他左手落地，對被告造成「嚴重傷勢」，坦言「被告已付上沉重代價，超越應得懲罰」，終判他罰款5000元。徐官表示，片段中有警員行為明顯不合理及不必要，着控方索取法律意見，調查案中有否警員濫暴。

【案件編號：KTCC48/20】

明報記者

（反修例風暴）

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