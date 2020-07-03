「已超應得懲罰」 骨折中港司機阻差罰5000 批警無故摔傷被告 官着查濫暴

【明報專訊】中港車司機去年10月途經將軍澳PopCorn商場，目睹有示威者被捕而企圖阻撓警方，並大叫 「唔好拉啲後生仔」，隨即遭防暴警箍頸按地制服，手肘骨折。司機早前承認一項阻差辦公罪，裁判官觀看案發片段後，昨在觀塘裁判法院宣判，稱涉事警員無故摔被告在地，對他造成「嚴重傷勢」，行為「不合理、不必要」，着控方索取法律意見調查案中有否警員濫暴，稱被告已得「超越應得懲罰」，判他罰款5000元。
辯方片段證警制服後拖行箍頸
被告關添華（55歲）承認去年10月13日在將軍澳PopCorn商場一樓的Starbucks外，故意阻撓警員23385正當執行職務，而案發摔被告在地者亦是警員23385。
庭上播放辯方呈遞的案發片段，顯示被告遭防暴警按地制服後，遭拖行至牆角，數秒後再次遭箍頸摔在地上。主任裁判官徐綺薇稱被告在「似乎已被控制」下仍被摔地，要求控方解釋。控方回應警員需「隔開」被告，徐官隨即說「箍頸撻低落地下都叫隔開？」又說「無𠵱段片，好多嘢我都睇唔到」。
控方稱為「隔開」被告 官：箍頸撻地都叫？
有警員在片中指罵被告「搶犯」，徐官認為搶犯之說「與事實不符」，稱被告「手無寸鐵盲目衝向青年」，不可能阻止配有裝備的警員。對於控方稱被告曾逃跑，徐官指控方案情從未提及，直指「寫漏係控方問題」，拒接納說法。徐官並接納辯方求情稱被告路過現場，一時衝動才犯案，不涉個人利益和無傷及警員。
徐官形容涉案防暴警23385「無故在被告無反抗或挑釁下，突然將被告猛力向前摔低」，使他左手落地，對被告造成「嚴重傷勢」，坦言「被告已付上沉重代價，超越應得懲罰」，終判他罰款5000元。徐官表示，片段中有警員行為明顯不合理及不必要，着控方索取法律意見，調查案中有否警員濫暴。
【案件編號：KTCC48/20】
明報記者
（反修例風暴）
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