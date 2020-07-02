【Emily】升旗禮唔限聚 醫生鬧只許州官放火 曾蔭權現身 酒會無上台

睇番升旗現場，雖然因應疫情今年唔設立公眾觀禮區，出席者都戴上口罩。身兼醫生嘅立法會議員郭家麒批評，政府嘅做法係「只許州官放火，不許百姓點燈」，一方面延長限聚令，另一方面自己帶頭「違規」。郭家麒話噚日嘅慶祝活動有一定衛生風險，例如步操嘅紀律部隊無戴口罩；升旗儀式後嘅酒會中，啲嘉賓又近距離碰杯飲酒食嘢。

指紀律部隊步操無戴罩

政府新聞處回覆Emily話，噚日嘅酒會有630人出席。睇番2018年嘅人數，當年升旗儀式邀請咗2400個嘉賓，同時預留1000個公眾席；酒會就邀請咗1600人。

曾蔭權2019年年初出獄，其後獲裁上訴得直，撤銷定罪及判刑，今年佢同太太曾鮑笑薇一齊出席慶回歸活動。佢哋喺升旗儀式時獲安排企喺前排較右位置，喺行政會議召集人陳智思隔籬，到酒會時煲呔無上主禮台。另外兩名前特首董建華、梁振英，現為政協副主席，升旗時就企喺特首林鄭月娥隔籬，並有得上酒會主禮台。

港區國安法6月30日刊憲生效，升旗儀式嘅背景板印有宣傳法例嘅標語「保一國兩制 還香港穩定」。