食客投訴蟹無蟹膏 兩煞後臨門砸飯店

警列刑毁 無人被捕

事發昨凌晨零時許，兩名戴口罩男子闖入牛頭角宜安街6A地下一間海鮮飯店，以棒球棍及鐵槌打爆收銀機及門外3個魚缸，逞兇後登上一輛接應私家車逃去。警方接報到場調查翻查閉路電視片段，案件列作刑事毁壞處理，交由秀茂坪警區刑事調查隊第1隊跟進，追緝兩名案發時身穿黑色衣服及戴口罩的男子。

店東顏太向記者表示，開業26年從未得罪人，前晚（6月30日）曾與兩名操客家口音的男食客起爭執，懷疑事件與兩人有關。她說兩人於前晚8時許入座，當時職員推介奄仔蟹，他們點了400元的奄仔蟹套餐，上菜後其中一名男子稱桌上有蟹膏流出的奄仔蟹「沒有蟹膏」，質疑詐騙後大吵大鬧，並高呼報警。

顏太稱當時座無虛席，為求息事寧人，把套餐內的奄仔蟹取消，僅計算其他菜式共280元，但另一人仍低頭密密食蟹，店東遂將已取消的奄仔蟹收起，低頭食蟹男子突失控擲杯發泄，及後兩男子結帳時付300元更稱「唔使找」。顏太續稱，閉路電視拍到搗亂店舖的兩人並非該兩名食客，但相信兩宗事件有關連。