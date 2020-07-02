水流急能見度低 男子七星排潛水失蹤未尋回

下水前曾要求帶「象拔」 疑遣船上

潛水失蹤的32歲男子謝X毅，據悉已婚，與妻子於2018年誕下嬰兒，謝約3年前考獲潛水牌，常於海外及本港潛水，擁有自己的潛水裝備。事發昨午1時許，潛水船工作人員發現謝於指定時間仍沒升水，遂報警求助。同船潛水員稱，昨日七星排水流強勁，能見度低，負責人已於下潛前要求各人跟繩上落及帶備用作通知船員上升點的「象拔」，亦有潛水員因大流及能見度低而臨時取消活動。事發後，同船潛水員有「少少驚」，並在他放於船上物件尋獲「象拔」，相信他沒按照下潛指示。

負責人：參加者非新手 擁進階資格

Blue Ocean Diving Centre負責人Vincent Ng表示，對事件感難過，希望可盡快尋回失蹤的潛水員。潛水船昨早載同40名潛水員由西貢碼頭出發，潛點為七星排，現場水流較大，故所有人均為進階潛水員（A.O.W）資格或以上，同時亦需擁有20潛或以上經驗。昨早10時許眾人到達潛點，水面微風小浪，工作人員落水觀察，因水下水流大，故決定由船垂30米繩至水底，再加10公斤鉛固定，並要求所有潛水員拉繩下潛及帶「象拔」，讓未能在下水點升水時，亦可用「象拔」指示工作人員用小艇接回潛水船。Vincent續稱，謝一人參與潛水，已安排兩人為潛伴，3人相約於水下5米處等候，謝為該組第二人下潛。其後於指定時間仍未見他升水，兩潛伴稱於5米處從沒見他出現。