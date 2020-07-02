父子家居檢疫確診 無外遊同住母染疫

昨增27輸入個案 多人無病徵

衛生防護中心昨公布，截至昨午4時，本港新增28宗新型冠狀病毒個案，其中27宗為輸入個案，患者12男15女，由3至39歲，分別由印度、哈薩克及及印尼回港，大部分人無病徵，由亞博館及檢疫中心送院。

餘下1宗涉及一名46歲女子，是前日兩宗輸入確診個案的家人。女子的59歲丈夫及19歲兒子於6月17日返港，接受強制家居檢疫，二人6月30日確診；3人居於大圍美田邨美秀樓。女病人沒有外遊紀錄，6月26日發燒、全身乏力和咳嗽，同日到藍田向匯景商場私家醫生陳業宏求醫；病人分別在24日及25日到大圍街市鄰近的蔬菜和鮮肉店舖及美田邨一間超級市場。

曾到大圍街市附近 求診藍田私醫

女病人丈夫與兒子均於前日（6月30日）確診，女病人亦因出現病徵同日被送往威院。衛生署沒有交代私醫陳業宏有否為女病人做病毒檢測。衛生防護中心昨透過房屋署安排美秀樓居民以及曾到訪上述地方的職員派發深喉唾液樣本瓶。本報記者昨到美田商場，發現只有一間惠康superstore超巿，職員着記者向公司查詢。大圍街市正在裝修，附近金輝花園有數間菜肉舖，其中一家豬肉檔負責人表示，沒接獲通知曾有染病者光顧，另一菜檔女檔主亦稱，沒收過通知附近曾有感染者光顧。

梁子超：家居檢疫漏洞響警號

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，過去數月曾出現有確診個案在家居檢疫期間傳染給家人，昨出現同類個案，顯示患者返港接受檢測呈陰性，然後家居檢疫期間轉陽，並傳染同住家人，再次為家居檢疫漏洞敲響警號。梁子超表示，昨確診的本地個案，發病時間較回港家人更早，潛伏期間曾到社區活動及求醫，若該個案為超級傳播者，而近日疫情趨平穩，不少市民鬆懈沒戴口罩，就有可能出現社區大爆發，認為當局應重新考慮定點檢疫，若做不到亦應加強檢測家居隔離人士。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為昨新增個案與輸入個案有密切接觸，可追查源頭，認為毋須太擔心，只須隔離女病人已足夠。

明報記者

（抗疫新階段）

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