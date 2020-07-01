50人限聚令延至7‧16 酒吧戲院可坐八成滿

明報記者

50人限聚令周四（7月2日）屆滿，食衛局昨宣布延長至7月16日，不同處所限制則放寬，包括將酒吧入座率上限由一半提升至八成，戲院等公眾娛樂場所、夜店及夜總會等，人數限制由容納量的一半增至八成；宗教活動的容納人數亦由一半增至八成，但維持不可飲食，有關規限同樣於7月16日屆滿。

許樹昌：可放寬 側重室內場所不平衡

港府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，目前措施側重放寬室內場所，室外空氣相對室內流通，現時措施有點「不平衡」，加上下班時間巴士站、小巴站等動輒有100至200人排隊，相信50人限聚「不現實」，認為限聚令「有放寬空間」。

酒吧業料入座率飈三成 暑假生意增

香港酒吧業協會副主席錢雋永歡迎新措施，他指酒吧業近期出現「報復式消費」，店外大排長龍，「有生意都無得做」，相信放寬入座率可令生意增三成；估計暑假旺季生意額會比往年同期升一兩成。

特首林鄭月娥在出席行政會議前表示，本港至昨日已超過兩周沒本地確診，應繼續放寬措施，而很多外國放寬後經濟恢復，但疫情反彈，不希望香港個案暴增而要重新提出限制措施。至於「健康碼」，她說討論已進入最後階段，盼爭取本周公布細節。

17日無本地個案 昨增2美輸入

本港至昨連續17日沒新增本地個案，昨有兩宗輸入個案，均涉美國，兩名59及19歲男子6月中抵港家居檢疫，其中19歲男於前日失去味覺。

衛生防護中心接獲內地海關通報一宗11人感染群組個案。患者為貨櫃船MSC Flavia的船員，抵達寧波時被驗出陽性，當中9名26至50歲外籍男子6月24日由香港登船，他們於6月21至23日由印尼、希臘及克羅地亞抵港，屬豁免檢疫者，在港期間獲公司安排入住荃灣帝盛酒店。

外傭逗留期限延 專家籲集中隔離

此外，勞工處宣布延長即將離任外傭的現行合約有效期限，讓所有在9月30日或之前屆滿的合約，在僱傭同意下最長延至10月31日。外傭可以訪客身分申請延長逗留期限最多一個月，以及延後返回原居地度假的期限亦延長。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在商台《在晴朗的一天出發》稱，外傭原居地疫情未放緩，檢測亦較其他地方少，若有過萬外傭湧港，會對社區造成風險，建議港府安排酒店、度假設施集中隔離外傭。香港亞洲家務工工會聯會理事Parichat在同一節目說，有外傭在檢疫後被解僱，因僱主憂外傭染疫；又有外傭檢疫時沒足夠食物。她期望港府集中安排檢疫，並要求僱主提供檢疫期間的薪金。

（抗疫新階段）