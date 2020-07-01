否認問題口罩賣政府 Medicom：支持打擊冒牌

明報記者 陳冬綾

稱簡體字內地版非經正途引入

麥迪康昨發表題為「認定正貨」的聲明，稱自今年初沒有供應口罩予物流署，並表示歡迎海關採取行動，強調將全力支持海關調查，打擊市場上的「假冒」產品，當中假冒二字以較大字體顯示，並建議客戶通過授權認可渠道購買品牌產品，並在Medicom Asia facebook列出16個在港認可零售點。

麥迪康其後補充，該款型號「2015M」的口罩，盒上寫有簡體字的為內地版，正常途徑下不會在香港買到。

懲教：獲發小量 悉數用完

物流署早前確認以1520萬元購入670萬個口罩，並曾向11個政府部門分發312萬個，當中包括紀律部隊及食環署。本報向各部門查詢，警方、消防、入境處、海關、懲教署及食環署均回覆稱接獲物流署通知停用有關批次的口罩，並安排回收。懲教署稱，較早前獲派發小量相關口罩，並在短時間內悉數用完。消防及海關均稱未有將獲發的口罩分發人員。食環署則未有回應是否已將涉事口罩派給外判清潔工使用。

林卓廷：買假貨浪費公帑

民主黨立法會議員林卓廷稱，政府採購過程應確保貨品合乎規格，難以理解為何最後貨不對辦，他又質疑物流署檢收貨品時，為何未有發現問題，認為事件匪夷所思。他表示，即使不經招標，部門也應透過可靠供應商或向原廠直接採購，「買假貨幾時都浪費公帑」。他認為政府應公開採購過程以解公眾疑惑。

港九藥房總商會副會長劉愛國說，過往未見Medicom口罩有假貨，藥房多經由合作多年的代理購買口罩，「都好小心」，他批評政府買口罩「買到亂晒龍」。