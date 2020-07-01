導師推薦購樂器秘密收佣 終院：破壞代理人操守

律政司上訴終院勝訴

不提重審 維持導師無罪裁決

答辯人趙鶯於2013年擔任一名男生的小提琴導師，其間推薦學生家長到「俊文樂器」選購小提琴，並當場試音及挑選款式。家長最終以8萬元購入小提琴，答辯人在家長不知情下，從俊文樂器獲得2萬元佣金。

據終院判辭，原審裁判官認為答辯人和學生家長的關係建基於一紙教學合約，所以她課餘時替家長物色樂器，與教學無關，兩人並無代理人及主事人的關係，裁定答辯人無罪釋放。及後律政司上訴至高院原訟庭，高院認為答辯人只是教授小提琴的獨立承包人，不符代理人的定義。商店向樂器導師、運動教練等提供佣金是普遍的營銷策略，家長事後亦沒有蒙受損失，因此維持原判。

終院在判辭中強調，原審裁判官及原訟庭均對《防止賄賂條例》第9條的「代理人」定義有錯誤理解。代理人及主事人毋須事前建立法律關係，一旦某人同意代另一人辦事，對方合理地期望辦事人摒除自身利益，該名辦事人就是「代理人」。本案中，答辯人為學生家長選購小提琴，就是家長的代理人；家長期望答辯人摒除自身利益、誠實行事，但答辯人收受秘密佣金，已破壞代理人的操守。

關於佣金制是業界慣例的說法，終院表示根據《防止賄賂條例》第19條，這不屬免責辯護。終院亦引述陳志雲一案稱，經濟損失並非控罪元素。本案答辯人獲發相當可觀的2萬元佣金，約是她7個多月的教琴費用，故她所作所為已經顛覆了正當的代理人關係。

【案件編號：FACC6/19】