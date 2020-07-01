中信驅散覆核 政府方質疑：集會者視暴力示威者同志

代表警務處長和律政司長的資深大律師余若海表示，當日警方曾警告示威者離開，若遵從便不會發射催淚彈。他形容當日非常危險，示威者具攻擊性，警方需根據《公安條例》第17條「警方規管集會、遊行及聚集的權力」的條文執法。

指現場有急救 提供保護

對於申請方質疑，警方未能區分集會者及集結立法會外的示威者，余反駁稱當日情况急速惡化，警員人數比示威者少，難以分辨和平或暴力示威者。即使數度發射催淚彈，亦安排添美道逃生，民眾有足夠空間離開。

余引述岑子杰當日發言內容指，岑稱「民陣盡力支援攰嘅人，因為香港而受傷嘅人」；岑當日和警方電話通話，詢問警方為何「如此對待和平集會人士」。又指現場提供急救，預備濕毛巾和口罩，余質疑他們視暴力示威者為同志（comrades），提供保護場所，同時做好面對催淚彈的準備。余續稱，是次覆核圍繞警方整體決策，就算有個別警員未能準確甚至惡意向特定者發射催淚彈，亦與覆核無關，認為申請人應向監警會投訴。

申請方反問：協助受傷者有否構成暴力

代表申請人的資深大律師李志喜反駁，警方一開始已視集會與暴力示威者為同伙，沒思考如何保障集會者安全，形容民眾當日無法預計催淚彈發射方向，更不清楚自己是否安全，又反問協助受催淚彈影響以及受傷者有否構成暴力。法官聽畢雙方陳辭後，宣布押後裁決。

【案件編號：HCAL2670/19】

（反修例風暴）