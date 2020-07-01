商場內阻拘示威者 被控阻差 被告稱遭警摔地斷手 官：法庭絕不容許

辯方求情稱，認罪的被告關添華（55歲）任中港車司機逾30年，獨力養大子女，並表示他案發時原打算落街購買雜物，「街坊裝」途經商場目睹事件才不忍犯案。

辯方又透露，被告被捕時受傷，左手肘骨折，須接受手術用螺絲及鐵線縫合，傷勢使他一段時間無法開工，即使復工後前往邊境亦「唔知咩原因」被拒入境內地，意味他現正失業，但仍須付款供車。

主任裁判官徐綺薇看畢被告醫療報告，驚訝問，「點解拘捕期間會造成咁嚴重傷勢？」辯方解釋，被告遭一名編號為23385的防暴警制服時，兩度「撻生魚」摔到地上，其中一次更在被告無力反抗時發生，形容該警「幾暴力」，並說有案發影片佐證。

防暴警供辭指被告試圖逃走

官：呢個傷勢完全不能接受

徐官隨即質問控方，控方按該防暴警的供辭解釋，被告試圖逃走，才使用武力拘捕。徐官表示：「呢個傷勢完全不能接受，法庭亦唔會相信傷勢由被告自己造成。我希望控方可以跟進，如果警方用到呢個程度嘅武力，法庭絕對唔會容許。」

案情指出，一眾示威者去年10月13日在將軍澳PopCorn商場內破壞，其間警方打算拘捕一名現場煽動者，被告突衝前抱住該人的腳，大叫「唔好拉啲後生仔 」後遭制服拘捕。被告在警誡下說：「我唔想差佬捉啲𡃁仔，所以我先捉啲𡃁仔走」。

【案件編號：KTCC48/20】

（反修例風暴）