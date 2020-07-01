岳衣男襲警囚10月：今後循規蹈矩 母：需時適應兒子不在的日子

市民聞判落淚 家人默默目送

19歲被告陳以晉，為香港專業教育學院（IVE）高級文憑學生，還押半個月後，換上一頭平頭裝。庭上有聲援市民聞畢判刑後，相擁落淚；相反地，家人則靜靜目送被告從犯人欄內離開。被告母親於庭外不禁眼泛淚光稱，需要時間適應兒子不在的日子，「希望呀囝快啲出嚟，可以踩單車」，又說「屋企少咗個人，靜咗，冇咁多樂趣啦，少咗個人傾偈」。

求情稱一時衝動犯案

辯方求情時表示，被告當日未有外出參與示威活動，只是途經北角七海商業中心時，看到警察推進至該處小巷，才一時衝動犯案，現已知錯，對事件感悔疚及反省，今後會循規蹈矩；家人亦因案件經歷長時間而為被告擔心。

辯方又指，本案非同類型中最嚴重，受襲警員雖曾放一段長時間的病假，一度要接受物理治療，但傷勢不算嚴重，現已康復。另外辯方引述勞教中心報告稱，被告腦內有水囊，不適合入勞教中心，即時監禁為唯一選項；而被告明白事件的嚴重性，但強調被告非有預謀犯案，在他年紀尚輕時被囚已屬難受之事，懇請給予更生機會。

3項控罪指去年9月15日被告在北角七海商業中心外襲擊督察馬智聖，並管有一支伸縮鋁棒，但否認抗拒正在執行職務的警員莫淯麟。

案件源於民陣向警方申請去年9月15日「國際民主日」遊行被拒後，有市民仍然上街，當晚北角、炮台山一帶有示威者與政見不同者爆發衝突，警方到場驅散。

被告當時與4名示威者經七海商業中心旁小巷跑進一個露天停車場，機動部隊成員、督察馬智聖截停他們時，被告用自拍鋁棒打馬的背部背部5次，之後遭3名警員一同制服。曾制服被告的警員莫淯麟庭上供稱，他曾用胡椒噴霧噴被告口鼻兩次，「令佢感受痛楚，等佢唔好再反抗」。

明報記者

【案件編號：ESCC2146/19】

（反修例風暴）

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