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持杖八旬友赴約途中被捕 何鑑江：企唔穩點遊行？

【明報專訊】前日有市民響應號召由佐敦遊行至旺角反對港區國安法，53人涉非法集結被捕。資深足球評述員何鑑江（圖）表示，其86歲友人、1970年代活躍球壇的足球員梁貴剛當日在旺角赴約時被捕，並指友人手持拐杖，「根本企唔穩，點參加遊行？」

被捕53人中，37人獲准保釋、14人獲無條件釋放、2人拒保候查。何鑑江昨向本報稱，他們4人打算前日下午4時許到旺角茶敘，卻一直未見梁蹤影。他們致電找他，梁稱警察在旺角封路，他不能橫越封鎖線前進。數分鐘後再致電，梁說被警察「圍着」，然後匆匆掛線，再沒接聽電話。何其後得知他被拘留在紅磡警署，昨凌晨獲釋。

前足球員梁貴剛凌晨獲釋

何批警拘封鎖線內所有人不合理

何鑑江說，他們只是「普通人」，赴約前不知道網民號召在旺角遊行，加上梁貴剛不使用社交媒體，不清楚現場情况。何續稱梁走路不穩，平時需用拐杖，不理解他為何被捕，「根本企唔穩，點參加遊行？」他又認為警方前日拉起封鎖線，拘捕所有位於線內的人「在情在理都講唔通」。

黃店東主遇襲：涉4男女 疑有人指使

另外，元朗「黃店」亞玉冰室東主一家三口前晚在西裕街遇襲受傷。東主黎先生昨向本報憶述，前晚11時許收舖後打算駕車離開，當他在司機位關門，發現門被一男子頂着，黎以為是醉漢，問他在做什麼，豈料他出手襲擊；黎圖關門不果，因另一人拉着門並將他拉下車。妻兒嘗試勸阻一同受襲。他指涉案者最少4男女，並中一人曾向他們擲玻璃酒樽，幸無擲中，女子曾在對面馬路拍片。黎認為有人指使，女子要拍片給指使者以收錢，4人事後登上綠色的士逃去。根據黎提供的車牌資料，該的士登記車主為潮聯的士有限公司。他形容其中一人穿白衣、有紋身、金髮。黎的面、手肘及背部受傷，妻子眼部受傷，送院治理。警方列為襲擊致造成實際身體傷害，交元朗警區刑事調查隊第三隊跟進，暫無人被捕。

黎稱曾舉辦與抗爭相關活動，包括元旦遊行日租用旅遊巴免費接載街坊到維園，不排除遇襲與政見有關，「我唔知係唔係激嬲咗一啲有勢力人物」。他指施襲前一日有人將其樣貌等資料印在海報貼在其店外，指他欠債；他致電海報上收數電話，對方稱自己不是收數。他說不會退縮，如明日七一遊行有獲不反對通知書，將繼續租旅巴接載街坊到集合點。另前日有白衣人在朗屏站襲擊3人，警昨在八鄉拘捕一名44歲男子，涉嫌普通襲擊。

相關字詞﹕襲擊致造成實際身體傷害 628靜默遊行 梁貴剛 何鑑江 亞玉冰室

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