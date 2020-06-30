專欄：避無可避的新時代營商困境／文：章濤

往日要開始一門生意，可能只需構思產品、設計服務流程，然後處理開立公司的行政工作。今時今日，這想法或依然可行，但只局限於本地或僅着眼於鄰近社區的營運規模，一旦打算應用互聯網，複雜的世界環境已為你準備了大堆問題：如何收取海外款項？商業用的戶口如何開立？是否需要觸及加密貨幣以確保款項順利交付？客戶所在地的法規有否規管、會帶來怎樣的稅務問題？是否要在其他地區開立公司以切合發展需要？如何保障經營者及使用者的私隱而又具透明度……以上問題只是冰山一角，但能粗疏地歸類成法律、金融、會計、行政等不同範疇，若再細分，相信會將大部分有意營商的人嚇跑。

昔大企業要解決的問題 今中小企也面對

隨着科技發展、世界局勢急速改變，以往這些只有大企業要面對、需要專業團隊去解決的問題，已經放在中小企營商者眼前。礙於成本、人手、時間所限，根本不可能事事諮詢專家，同時，若營商者沒有清晰的發展規劃，對當中的知識又無基本認知，假手於人不但需要背上另一個風險，更是鹵莽和盲動。

與往日相比，當下營商模式已出現結構性改變：營運方針、計劃、風險的深度和廣度都已不同，亦不難想像，未來的營商環境只會愈來愈複雜，有意投身其中者根本無處可避。何以我們會陷入如斯困境？下次再談。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]