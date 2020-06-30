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長者網上班學用外賣App 一開爆滿 讚授人以漁 八旬學員：遇科技疑難不用靠子女

【明報專訊】政府資訊科技總監辦公室2018年將「長者數碼計劃」恆常化，除針對院舍長者的外展計劃，同時推出「長者進階數碼培訓計劃」，開班教授長者於日常生活應用資訊科技，例如社交媒體、智能健康管理、電子政府服務等。因應新冠疫情，所有面授課程於1月尾暫停，為滿足「停課不停學」的長者，資科辦於4月推出網上課程，教長者上網看疫情資訊、學習使用外賣App，一開班即爆滿。資科辦盼課程拉近長者與年輕人的距離，增加長者掌握資訊科技的能力和興趣。

7000長者上過不同課程

資科辦於2018/19年度將「長者數碼計劃」恆常化兩年，並撥出2000萬元與機構合作，推行外展活動及舉辦培訓課程；去年10月，又推出「樂齡IT易學站」網上學習平台，方便長者上網學習數碼生活科技。計劃目標為兩年內1萬長者受惠，現有7000人參加過不同課程。

資科辦高級系統經理麥燕萍表示，培訓計劃與11間機構合作，服務對象為具基本數碼科技知識、年滿60歲的人，課程提供日常使用數碼科技的知識，包括電子政府服務、社交媒體、網絡安全及健康管理等，並讓長者感受數碼科技發展，向其介紹大數據、物聯網、智能家居等概念。

麥燕萍說，課程普遍受長者歡迎，每課題開5班，一班25人，皆無虛席。不過，自1月尾疫情爆發，所有面授課程暫停，資科辦其後建議理大活齡學院試行「網上教室」，4月開班，「公布後1小時就滿額」。麥說，未來會繼續加強網上授課，善用「樂齡IT易學站」，讓長者足不出戶自學數碼知識。

學懂分享位置方便約飲荼

理大活齡學院學員、82歲的蕭福宏（John）已參加培訓計劃兩三年，最近亦有報讀網上課程。他說，在課堂中學識使用微信支付及在即時通訊軟件分享位置，認為後者有用：「我約朋友飲茶，可以在地圖上看到自己和朋友身處的位置，（對方）行錯路又可以通知他。」John說，兒女要上班，自己如遇科技問題，學懂了就能自行解決，「若是（子女）教我用，下次出問題我又不懂解決」，而課程是授人以漁，並介紹新科技，讓長者「活到老，學到老」。

明報記者 林穎茵

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