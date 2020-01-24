動漫節如期舉行 500頭籌實名抽籤

須下載手機程式登記

梁中本說，大會因應疫情推行實名登記頭籌安排，7月24日首500名入場者須開幕前兩星期於「凌速博覽 App」登記，參加「500個頭籌卡實名登記抽籤編配」計劃，再由大會抽籤決定入場次序。他續說，門票維持每張40元，透過應用程式預先購票，首張門票可減5元。

他表示，電玩節按政府規則進行，市民須戴口罩方可入場，大會將為入場者量體溫及放有酒精搓手液供使用，各攤位相隔距離亦比以往闊。今年亦新設「電競街」，集合6至8個電競品牌，供入場者購買電競產品及試玩等。

首屆「巨匠潮玩藝術玩具展」同場舉行

此外，大會今年首辦「巨匠潮流藝術玩具展」，設有限量版珍藏門票，場內展出多個巨匠作品，如Andy Warhol Pop-Up Store × Elefun HK等 ，並有設計師分享會及簽名會。

梁稱大會獲政府資助場地租金，故為參展商提供七折場租優惠。他又表示，由於港人不容易離港，加上政府下月發放1萬元，疫情好轉下，預計今年入場人數比往年多，呼籲市民盡量避開人流高峰期，可選較早或較晚時間進場。