新舊主席總裁同場 無答傳媒提問

毛孟靜：理應面向公眾解答疑問

孔令成昨發言表示，很榮幸過去17年見證海洋公園在娛樂、教育及保育方面不斷成長，尤其近年推出多項融入體驗式學習、自然遊樂的教育活動，寓教於樂啟發大眾關注環保；又表示與劉鳴煒共事11年，有信心劉可帶領公園變革。李繩宗說，很高興在公園工作26年，難忘與同事一同克服2003年SARS及2019年新冠病毒疫情。

劉鳴煒表示，無論公園財務狀况、香港旅遊業展望、疫情抑或環球旅業狀况均極嚴峻，甚至是公園開園40多年來「最差的時間」。早前公園獲政府批出54億元，他期望與政府和董事局在未來6個月檢視公園未來定位，稱重新定位成功與否，需公園管理層上下一心，期望未來一年持開放態度聆聽意見。劉又表示，候任行政總裁陳善瑜在海洋公園28年，熟悉公園業務、運作、財務，有信心她可鞏固員工士氣，提升遊人體驗，度過這「過渡的一年」。陳善瑜表示，今年首要任務是竭力穩定士氣。