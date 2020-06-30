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尋找茶走 齋啡 鴛鴦 海園狐獴象龜明起迎客

【明報專訊】海洋公園獲政府撥款54億元後，首個新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」昨揭幕，明天開放讓訪客參觀館內兩隻亞達伯拉象龜及20隻非洲動物狐獴，包括3隻年幼港產狐獴「茶走」、「齋啡」和「鴛鴦」。

海洋公園昨晨一度有逾百人輪候入園，園外湧現人龍，公園表示入園人次上限已增至約1.2萬至1.5萬，將繼續評估，下階段供預約的7月25日至8月31日，入場人次上限升至1.8萬。

5隻澳洲狐獴港誕15寶寶

「小狐獴與大象龜之旅」位於威威天地，佔地800平方米，可同時容納60人，設計概念是非洲風情，建館費約6000萬元。場內有20隻狐獴，其中5隻約一年前由澳洲南部動物園送贈，到公園後組成兩個家庭，誕下15隻狐獴寶寶，牠們愛集體行動、挖地，通常有一兩隻站高處站崗「放哨」，愛食麥皮蟲。公園早前辦命名投票，「茶走」、「齋啡」和「鴛鴦」一組名字獲4112票，正式成為3隻狐獴寶寶的名字。

場內還有兩隻由私人贈送公園的亞達伯拉象龜，屬全球體形第二大的陸龜，現年15歲，平均壽命可達100歲，愛食蔬果。

海洋公園動物及保育部總館長祝效忠稱，展館採環保設計，包括用低耗電量和耐用的感應LED燈，開通天窗採自然光，並設一系列互動拍照景點及遊戲，亦有互動電子書、觸控式屏幕遊戲等。至於營運經費，祝沒提供實質金額，只表示沒有增聘人手。

入園上限將增至1.8萬人次

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅稱，現時的入園上限增至大約1.2萬至1.5萬人次，會繼續評估情况，至7月24日的預約期基本上已爆滿，只有數天平日仍可供預約，7月25日至8月31日的入場名額將於7月10日開始網上預約，每天入園人次上限將是1.8萬。由於不少人反映無法預約，致無法享用生日免費入園優惠，吳稱閉園期間生日的市民可於8月31日前使用優惠。

盈盈體重增 未確定有喜

另外，14歲的大熊貓盈盈和樂樂4月6日首次自然交配，祝效忠解釋，盈盈體重以往平均低於115公斤，現微增至117公斤，性情有時煩躁，6月下旬起行為有變化，但未能確定是否懷孕，需待7月至8月照超聲波方能確認。

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