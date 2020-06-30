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泰放寬管制 與港府商旅遊氣泡 姚思榮：港核酸檢測費昂 易令旅客卻步

【明報專訊】泰國政府昨午公布將與包括香港在內的5個經濟體建立放寬出入境管制特別安排。港府新成立的跨部門小組，會在未來一至兩周內與泰國相關部門討論細節安排。商務及經濟發展局長邱騰華形容這對香港和泰國均是喜訊，若兩地建立放寬出入境管制特別安排，對本港逐步恢復跨境商務等往來、帶動經濟復蘇會有很大幫助。

港府設跨部門組與泰討論

商經局昨與泰國投資促進委員會合辦網上研討會，會上泰國總理政治事務副秘書長Kobsak Pootrakool表示，泰國政府昨午公布將與包括香港在內的5個經濟體建立放寬出入境管制特別安排，作為泰國放寬入境管制的第一步；政府新聞稿未有提及其餘4個地點。

港府對此表示歡迎，新成立由旅遊事務專員領導的跨部門小組，成員包括食衛局、運房局、衛生署等代表，未來一至兩周內與泰國相關部門討論，涉及放寬出入境管制措施細節、減少跨境疫情散播風險安排和具體操作、交通配套等。

姚：冀助吸引更多地區加入

邱騰華表示，香港與泰國經貿關係深厚緊密，近5年每年平均近90萬港人到訪泰國，逾50萬泰國人訪港，加上兩地防疫抗疫有一定成效，有信心可早日達成協議，成為彼此首批建立放寬出入境管制特別安排的合作伙伴，而最重要是如何在逐步放寬入境人流時控制潛在風險，平衡經濟考慮和控制疫情需要。

立法會旅遊界議員姚思榮冀香港和泰國率先建立「旅遊氣泡」作起步及示範，有助吸引更多地區參考及加入。但他認為，首要問題是雙方對新型冠狀病毒核酸測試要建立統一標準，其次是本港核酸檢測收費高昂易令旅客卻步，以及訪客量足夠才可要求增加來往兩地的航班。他又認為，有機會7月開通讓商務及特別需要者先行，隨後開通旅遊，考慮實施旅行團配額制。

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