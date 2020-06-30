華郵記者遇害後 曾助沙特打公關戰 中東公司奪4900萬宣傳香港合約

「香港重新出發」一年合約

公關公司Consulum投得

政府早前就「香港重新出發」計劃招標，聘請公關公司為香港宣傳形象。政府新聞處昨公布，中東公關公司Consulum投得該份為期一年的合約，中標價逾628萬美元，即近4900萬港元。新聞處副處長斐博歷說，該計劃有助港府「應對國際社會關注的事宜」，例如香港的抗疫資訊等。

路透社於去年9月曾報道，特首林鄭月娥曾邀請8間國際公關公司為政府宣傳，但有4間因擔心影響公司聲譽而立刻拒絕。

路透：4公司憂損聲譽拒入標

一公司被指因國安法退出

政府今年4月就「香港重新出發」招標，原本有7間公司入標，其後有報道指出美國公關龍頭Edelman在「港區國安法」立法消息傳出後，決定退出。政府新聞處昨向本報確認，上月截標後，於5月29日接獲其中一間已入標公司通知退出。至於如何選出 Consulum，發言人稱新聞處經過評審投標者的傳訊策略、價格建議、相關經驗等，而批出今次合約。據公司註冊處資料，Consulum於今年5月15日、即截標當日在港註冊，唯一董事是該公司其中一名創辦人Matthew Gunther Bushell。

總部在迪拜 員工不逾200

據Consulum公司網站和社交網站，該公司的總部位於迪拜，公司規模約有50至200名員工，在巴林、倫敦、摩納哥和沙特首都利雅德都有辦事處；而香港辦事處位於中環國際金融中心二期，網上資料顯示同層是一間共享辦公室，未知Consulum是否共享辦公室租戶之一。

本報昨致電其香港辦事處，職員將電話轉駁到另一名身在中東的人員接聽，對方着記者以電郵聯絡，本報至昨晚截稿前未獲回應。

據公關業界雜誌《公關周刊》（PR Week）報道，Consulum其中一個客戶為沙特政府。沙特的人權狀况一直受外界批評，加拿大智庫菲莎研究所的「2019年人類自由指數」中，沙特在162個國家當中排第149，2018年《華盛頓郵報》記者卡舒吉進入沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館被殺，事件震驚國際，Consulum其後為捲入命案的沙特做公關宣傳，包括邀請網絡紅人在社交網站上宣傳沙特旅遊業。

業界：政治未解決 非宣傳時機

有資深公關界人士表示，以往未曾聽聞Consulum，相信該公司在香港並不活躍，擔心其是否熟悉香港情况。該人又說，不少公關公司都不願意接「香港重新出發」項目，因會涉及敏感議題，加上員工亦未必願意幫政府，跨國公司更要考慮總部的意見。

此外，她說現時「港區國安法」如何立法仍未清晰，香港有很多政治問題尚未解決，不是公關宣傳的合適時機，「本質都未搞好，只做公關沒有用」。