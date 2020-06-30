港聞

港聞二

維修未完准行車險釀禍 西鐵控制主任暫調職

【明報專頁】港鐵西鐵線昨凌晨險釀列車撞人事故，一列西鐵線列車昨早於非行車時間由紅磡站開往尖東站，其間車長留意到前方有維修工作人員在相鄰軌道，立即停下列車，最終在距離工程人員100米外停下，事件中無人受傷。港鐵正就事件展開詳細調查，不排除涉人為因素，一名行車控制主任已暫被調離職務，以協助進一步調查。

車長隔遠見 百米前煞停

港鐵昨晚近9時發出新聞稿，指昨早約5時非行車時間，港鐵維修工程人員在紅磡站與尖東站之間做鋼軌更換工作，而紅磡站的列車車長準備頭班車工作，獲車務控制中心授權後，以手動模式駕駛西鐵線列車開往尖東站方向，其間車長留意到前方有維修人員在相鄰的軌道範圍，認為情况不正常，當時列車以慢速行駛，車長隨即煞車，列車最終在距離工程人員逾100米外停下，現場負責維修工作的工程主管隨即通知車務控制中心相關情况，事件中無人受傷。西鐵線昨早亦如常服務。

港鐵表示十分關注今次事故，正就此展開詳細調查，範圍包括車務控制中心與現場維修工程人員之間的溝通，現階段不排除事件或涉及人為因素；並指一名行車控制主任已暫被調離職務，以協助進一步調查。

港鐵指出，相關列車車長在事件中展現的安全意識是公司安全營運的重要元素，強調安全為公司首要考慮。

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