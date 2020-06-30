綠置居揀樓六成甩底新高

綠置居首期項目為新蒲崗景泰苑，房委會2017年初邀請首批80名準買家揀樓，有65人出席，「甩底率」近兩成；上期綠置居長沙灣麗翠苑 ，房委會邀請首批60名準買家揀樓，最終44人到場，「甩底率」近27%。今期首日「甩底率」則高達62.5%。

首日售27單位

房委會今期推售蝶翠苑和青富苑共3696個單位，定價由81.77萬元至272.61萬元。此外，長沙灣麗翠苑有14個單位今期重售，定價由133.59萬元至341.46萬元，其中實用面積452平方呎、售341.46萬元的麗翠苑2座18樓13室為最貴單位，在首輪揀樓一小時已被選購，最終6個重售單位售出。青富苑及蝶翠苑昨分別有19個及2個單位售出。

現居石硤尾白田邨的黃先生首次申請資助房屋，即抽中獲邀揀樓。他說較心儀麗翠苑，惟所有大單位被選購，故購入青富苑中高層400多平方呎的單位，售價約270萬元，預計月供約1.3萬元。他說會與家人一同供樓，「一開頭負擔可能較大」。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉說，今期綠置居申請者不少為重建戶及家有長者的住戶，大多希望購入鄰近市中心的大單位，惟今期不少單位小於320平方呎，較大單位集中在青富苑，位置不太理想，交通不便，令市民選購意欲下降。他認為今次只有3000多個單位，料可全數售出，但銷售期或長達3個月。